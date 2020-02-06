Салехард, , 20:26 — REGNUM Исполняющий обязанности главы управления Росреестра по Ямалу стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Ему вменяют получение взятки в сумме не меньше 120 тыс. рублей. Следователи считают, что это произошло в октябре-декабре. Взамен от руководителя ждали ускоренного рассмотрения регистрации прав на объекты недвижимости.

Ранее были задержаны глава филиала Федеральной кадастровой палаты, а также экс-руководитель управления Росреестра. Следователи требуют всех их арестовать.