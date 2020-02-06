Ташкент, , 20:18 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео действительно поднимал вопрос репрессий в отношении мусульман-уйгуров в китайской Синьцзяне на министерской встрече «Центральная Азия и США» (C5+1), заявил посол США в Ташкенте Даниэль Розенблюм.

«Этот вопрос поднимался поскольку в США глубоко обеспокоены отношением к мусульманским меньшинствам в западном Китае», сказал дипломат, слова которого цитирует Подробно.уз.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пребывания Помпео в Ташкенте, посольство КНР в Узбекистане сделало заявление, в котором назвало Госсекретаря США зачинщиком проблем во всем мире.

«Его «умение» фабриковать ложь и использовать всяческие случаи для очернения Китая не вызывает у нас никакого удивления. Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика (дискриминации мусульман) или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведению и шантажу Помпео», говорилось в заявлении.