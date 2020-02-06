Ташкент, , 20:16 — REGNUM США отменят действие поправки Джексона-Веника в отношении Узбекистана, если республика вступит в ВТО, заявил посол США в Ташкенте Дэниэл Розенблюм на встрече с журналистами.

По словам посла, несмотря на то, что данная поправка является пережитком прошлого, она отменяется, только если страна становится членом ВТО.

«Есть нюанс, связанный с тем, как наш Конгресс рассматривает вопрос об исключении стран из списка Джексона-Веника, потому что законодательство связывает иммиграцию с торговыми преференциями, торговыми отношениями между США и определенной страной. Конгресс отменит законодательство, если эта страна является членом Всемирной торговой организации», сказал посол.

Именно поэтому, сказал Розенблюм, Узбекистану следует настойчиво добиваться членства в ВТО.

Поправка Джексона-Веника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Формально была введена из-за ограничений на эмиграцию граждан СССР. Сейчас поправка продолжает действовать в отношении ряда стран, в том числе Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана и Белоруссии.