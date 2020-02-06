Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Власти США отказываются от своего требования смещения законного президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и его правительства. Такое заявление сделал сегодня, 6 февраля, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге.

По словам Джеффри, США не отказываются от давления на Сирию и будут осуществлять его посредством санкций. При этом Вашингтон не требует свержения Асада.

«Наши требования не являются необоснованными. Они не требуют свержения Асада. Они требуют изменения в поведении этого правительства», — сказал спецпредставитель.

При этом он считает, что Асад и его правительство и «неделю не проживут» без помощи Российской Федерации.

Также Джеффри заявил, что в Вашингтоне, конечно, хотели бы, чтобы Россия изменила свою политику в Сирии, однако оказывать на Москву давление по этому вопросу не хотят и требовать вывода российских войск не будут. По его словам, России следует соответствовать требованиям мирового сообщества по ситуации в регионе.

Напомним, что еще несколько лет, назад в самый разгар войны в Сирии власти США остервенело требовали, что «Асад должен уйти». По сути, в Вашингтоне сознательно предлагали отдать Сирию на растерзание радикальным исламистским группировкам.