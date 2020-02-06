Москва, , 19:59 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Белов считает необходимым иметь во всех регионах РФ советы, координирующие развитие территориальной системы научных, исследовательских и образовательных организаций, инновационной инфраструктуры, а также расширить полномочия таких советов там, где они уже действуют.

Александр Беглов ИА REGNUM

Об этом глава Северной столицы заявил по итогам совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и высшей школе при президенте РФ.

«Сейчас при главах 37 субъектов Федерации действуют координационные Советы по науке и высшей школе. Целесообразно передать им вопросы инноваций и деятельности институтов развития», — сказал Александр Беглов, которого цитирует пресс-службе Смольного.

«Для ряда регионов чрезвычайно актуально, чтобы в них вошли представители Федерации с рядом решающих полномочий, — отметил губернатор Санкт-Петербурга. — А сами органы строили свою деятельность по аналогии с уже работающими координационными комиссиями, совместными для региональных и федеральных структур».

Александр Беглов считает, что такие координационные советы в регионах должны возглавить губернаторы, либо их помощники.

Губернатор Петербурга заявил, что субъекты Федерации считают крайне важным повышение роли и значения регионов в согласовании научной и исследовательской повестки.

«Важно иметь механизм согласования и координации, который позволит учитывать мнения, возможности и специфику регионов», — пояснил Александр Беглов.

Напомним, в своем выступлении в Кремле губернатор сообщил, что рекомендации глав регионов и экспертов сводятся к четырем основным направлениям. Это совместная подготовка кадров регионами и вузами, интегрирование региональных и федеральных инновационных инфраструктур, дифференцированная поддержка научно-образовательных инициатив регионов, а также создание новых координационных институтов.