Киев, , 19:41 — REGNUM В ходе рассмотрения законопроекта о продаже земли сегодня, 6 февраля, в Верховной раде Украины оказался некий вооруженный человек.

Об этом в ходе заседания заявил внефракционный депутат Сергей Рудык.

«Я хотел обратиться к председательствующему — скажите, пожалуйста, кто давал приказ или разрешение человеку с оружием быть в зале во время побуждения народных депутатов голосовать за законопроект о рынке земли?» — заявил Рудык.

Он сослался на другого депутата, Максима Саврасова, который тоже видел вооруженного человека. Саврасов предположил, что это мог быть вооруженный охранник кого-то из депутатов.

«Я прошу регламентный комитет парламента рассмотреть этот вопрос. Это будет правильно и по существу», — сказал после заявлений депутатов первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня Рада начала рассматривать законопроект о земле. Обстановка в зале парламента весьма напряженная, рассмотрение вопроса сопровождается блокированием трибуны, протестными действиями оппозиции и стычками между отдельными парламентариями.