Вашингтон, , 19:54 — REGNUM Сирийские войска не смогли бы и неделю воевать без помощи России, заявил 6 февраля американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает 6 февраля Госдеп.

При этом, отмечает американский дипломат, Москва «не действует конструктивно». В частности, Вашингтон остался недоволен закрытием контрольно-пропускных пунктов для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Хотя есть и положительные действия со стороны РФ — например работа в рамках Конституционного комитета, сказал американец. По словам Джеффри, Россия является ключевой страной, которая может оказать влияние на Сирию.

Напомним, на уровне СБ ООН принято решение, что гуманитарную помощь Сирии можно будет доставлять только через два пункта — те, что находятся на сирийско-турецкой границе. Это решение будет действовать до 10 июля 2020 г. США остались недовольны.

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