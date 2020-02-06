Нижний Новгород, , 19:38 — REGNUM Экспертная комиссия по итогам конкурсного отбора и заседания определила троих претендентов на пост министра спорта Нижегородской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Всего на конкурс подали заявки 77 человек, в очном этапе приняли участие 27 претендентов, из них двое не смогли принять участие в итоговом заседании.

В течение двух дней очного этапа участник представили своё видение решений важных и сложных задач спортивной сферы. Причём не только тех, которые озвучил губернатор Глеб Никитин, но и предложенных жителями региона на портале «Команда правительства».

Министром спорта могут быть назначены: замминистра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Александр Кононов; биатлонист, чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, предприниматель Николай Круглов, спортсмен-бобслеист, серебряный призер Чемпионата мира, преподаватель военного университета министерства обороны РФ Дмитрий Труненков.

Теперь кандидатам предстоит пройти собеседование с губернатором Нижегородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, министр спорта и молодежной политики Нижегородской области Сергей Панов покинул пост в ноябре 2019 года. С 11 ноября в статусе и.о. министерство возглавил заместитель главы минспорта Алексей Москвин. Панов работал на посту главы министерства с мая 2014 года.