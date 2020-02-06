Пермь, , 19:35 — REGNUM Комментируя назначение Дмитрия Махонина на пост врио губернатора Пермского края, политконсультант Людмила Ознобишина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что он «выглядел явным джокером в списке потенциальных кандидатов».

«Прежде всего, потому, что был равноудален от ключевых групп влияния. Не имел скелетов в шкафу и вообще выглядел как бронепоезд на запасном пути. Не Госдума, так губернаторство», — объяснила свою позицию эксперт.

Она также отметила, что ей запомнилась деятельность Дмитрия Махонина во главе УФАС достаточно принципиальными, антикоррупционными и резонансными решениями. «Надеюсь, что для Пермского края это назначение благо хотя бы потому, что фигура максимально компромиссная и без явного негатива. Глубоко погружен в ситуацию и с точки зрения позиций элит и их специфики», — сказала Людмила Ознобишина.

Напомним, 21 января Максим Решетников был назначен министром экономического развития России и досрочно сложил полномочия губернатора Прикамья. 6 февраля президент Владимир Путин назначил врио главы Пермского края 37-летнего Дмитрия Махонина, который ранее работал начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.

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