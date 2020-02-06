Москва, , 19:26 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с новым послом США в России Джоном Салливаном. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

В ходе встречи Новак обратил внимание Салливана, что американские санкции препятствуют развитию сотрудничества между двумя странами и являют собой недобросовестную конкуренцию.

При этом глава Минэнерго подчеркнул, что российская сторона готова к возобновлению диалога с американской стороной в сфере энергетики, в том числе и по таким потенциальным сферам сотрудничества, как экология и анализ ситуации на рынке нефти и газа.

Российская сторона готова к диалогу на разных площадках, в том числе и в рамках «Большой двадцатки», но только если американцы продемонстрируют конструктивный подход.

Также Новак и Салливан обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в энергетике. Глава Минэнерго России обратил внимание на совместную деятельность американских и российских компаний в России.

«Мы приветствуем сотрудничество на корпоративном уровне — работа компаний наших стран демонстрирует заинтересованность в расширении кооперации и раскрытии нашего инвестиционного потенциала», — сказал Новак.