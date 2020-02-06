Тирасполь, , 19:23 — REGNUM В Приднестровье разоблачили пропагандистскую операцию Молдавии вокруг приднестровского дезертира Александра Ржавитина. Первый Приднестровский телеканал показал историю рядового Ржавитина, о «похищении» которого приднестровскими властями несколько недель говорили чиновники и СМИ Молдавии, попытавшиеся использовать его для дискредитации Приднестровья, передает ИА REGNUM.

В 2015 году Александра Ржавитина призвали в армию. Через некоторое время он покинул часть, пересек границу и оказался в Молдавии. В Кишинёве он попал под влияние спецслужб Молдавии, дал несколько интервью СМИ, которые с его слов рассказали о «пытках и бесчеловечном обращении» в армии ПМР.

В интервью Первому Приднестровскому Ржавитин уточнил, что его слова были вырваны из контекста и интерпретированы в угоду кишинёвской пропаганде.

В декабре 2019 года Ржавитин вернулся в Приднестровье. Его задержали по статье «дезертирство», в качестве «меры пресечения» направили служить в армии дальше. В Молдавии политики, пропагандистские СМИ и чиновники в это время говорили о «похищении», «пытках» и даже о возможном «убийстве» Ржавитина в Приднестровье.

В действительности Ржавитин продолжает нести службу в вооруженных силах ПМР. «В правоохранительных органах меня никто не избивал. Ни разу никто не унизил», — расказал он Первому Приднестровскому.

В самой Молдавии, напомним, тем временем похитили гражданина Приднестровья Андрея Самония — бывшего сотрудника правоохранительных органов ПМР. Об исчезновении мужа на территории Молдавии сообщила его супруга.

По ее словам, 14 января 2020 года они с мужем отправились в село Сенатовка Республики Молдова. К ним подошли трое неизвестных и сообщили Андрею Самонию о том, что он якобы является свидетелем по некому уголовному делу. Гражданина ПМР похитили и увезли в неизвестном направлении.

Позже молдавские СМИ сообщили, что похищенного гражданина Приднестровья поместили в тюрьму города Бельцы.

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