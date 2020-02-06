Пермь, , 19:18 — REGNUM Для Пермского края 6 февраля стало долгожданным днем. Более двух недель пермяки обсуждали потенциальных кандидатов. Сегодня, 6 февраля, под занавес дня на kremlin.ru опубликована информация о назначении.

Владимир Путин провёл встречу с Дмитрием Махониным

Kremlin.ru

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Махониным, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Прикамья.

Стоит отметить, что как и его предшественник (Максим Решетников) Махонин является москвичом с пермскими корнями.

Согласно открытым данным, опубликованным на интернет-ресурсах, Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области.

После окончания школы поступил в Пермский государственный университет на юридический факультет. В 2004 году окончил университет по специальности юриспруденция.

С апреля 2008 года являлся заместителем главы Пермского УФАС, а с 8 июня 2009 года — руководителем Управления ФАС России по Пермскому краю.

28 января 2013 года приказом главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Дмитрий Махонин назначен начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.