Москва, , 19:18 — REGNUM В четверг, 6 февраля, в Большом Кремлёвском дворце прошло совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Основное внимание на заседании было уделено вопросам соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества.

«Сам подход абсолютно правильный. Идее взаимосвязи производства, образования и человека нет альтернативы. По другому не получится. Сейчас образование — это какая-то странная структура, которая за государственные деньги создает кого-то, кто неизвестно — нужен или не нужен, и кто они вообще такие. Это не значит, что образование плохое. Это значит, что оно никак не ориентировано. Образование не является частью рынка образования. Образование — это главный рыночный субъект, поступающий в вузы, а не выпускник. И тоже не важно, какой выпускник — жизнь вуза от этого никак не меняется», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев.

«Предложения, вынесенные на расширенное заседания президиума Госсовета и Совета по науке при Президенте РФ — это слом такого подхода, это попытка превратить производство специалистов в часть рыночной экономики. Другой вопрос, что это непросто будет сделать. Почему, собственно, это должен делать предприниматель? Он и так специалиста получает автоматом. Чего ему утруждаться? Да, крупные компании, связанные с высокотех0нологичным производством, готовят собственные кадры. Но это вопрос выбора их стратегии. Они считают, что лучше чуть больше потратить, но получить гарантированного специалиста. Это их под0ход. Но обязанности у них об этом нет. Просто, как крупные компании, они понимают, что лишние затраты иногда приносят большую прибыль», — отметил Дмитрий Журавлев.

«А все остальные работодатели, как правило, думают так: А зачем? Куда с подводной лодки денется молодой специалист? Все равно к нам придет работать, другой-то работы в регионе нет. Зачем я должен платить, например, какому-нибудь Нижегородскому университету, который выпускает великолепных специалистов по техническим специальностям, если в миллионном Нижнем Новгороде можно пойти либо на государственную службу, либо в крупную компанию, и никаких других предложений нет. И этот аспект надо дорабатывать. И это, наверное, даже не задача Госсовета, а скорее, задача соответствующих министерств», — подчеркнул эксперт.

«Здесь есть тонкая грань — иногда мы отходим от стратегического мышления. У крупных корпораций по этой теме вопросов нет, они это поняли. А вот для среднего бизнеса, который чуть меньше, чем гигантские госкорпорации и гигантские частные предприятия, надо выстраивать систему, чтобы они понимали, зачем им это надо. Может быть, им нужно снижать налоги в пропорциональном объеме к тем средствам, которые они вкладывают в своих будущих специалистов. Это надо направить и развить. И это единственная точка, которая действительно нуждается в развитии», — подчеркнул генеральный директор ИРП.

«И еще одно меня очень заинтересовало — подключение к этой системе среднего специального образования. Я этого не ждал. Среднее специальное образование у нас всегда существовало по принципу «как-нибудь само вырастет». А оно само не вырастет. Высококвалифицированных рабочих сейчас не только в Росси, но и в мире сейчас меньше, чем высококвалифицированных людей с высшим образованием», — завершил свой комментарий Дмитрий Журавлев.