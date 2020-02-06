Москва, , 19:14 — REGNUM Проблема разрыва между профессиональным образованием и современным производством стала одной из ключевых тем для обсуждения на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке при президенте в Кремле. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам заседания, которое провел президент Владимир Путин.

«Чтобы выпускники вузов и специальных учреждений отвечали требованиям сегодняшнего дня — необходимо постоянно модернизировать учебную базу, корректировать образовательные программы, ведь производственные технологии в бизнесе изменяются и совершенствуются очень быстро. Работодатели заинтересованы в том, чтобы на производство приходил подготовленный специалист, и не было необходимости тратить время и деньги на его стартовую переподготовку», — сказал глава региона.

На его взгляд, поправки в законодательство, позволяющие предприятиям изымать из налогооблагаемой базы сумму затрат на переоснащение колледжей, создание лабораторий или научных центров при учебных заведениях, стимулировать разработку новых учебных программ по прямым соглашениям позволят интенсифицировать процесс модернизации профобразования и повышения конкурентоспособности молодых специалистов.

Кроме того, необходимо ввести обязательные стажировки на лучших предприятиях отрасли мастеров производственного обучения, преподающих в техникумах и колледжах, для того чтобы они уверенно владели лучшими технологиями и практиками, считает Дрозденко.

«Ну и, конечно, практика в профессиональном образовании не должна занимать меньше, чем 30% учебного времени», — заметил губернатор Ленобласти.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина за оценку инициативы прямой региональной поддержки высшего профессионального образования.

«Так мы сможем поддержать трудовые профессорско-преподавательские коллективы, за счет грантов сможем заказать определенные научные разработки, которые нужны региону», — добавил Дрозденко.