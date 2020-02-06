Киев, , 19:00 — REGNUM Для принятие закона о продаже земли на Украине может понадобиться порядка 78 рабочих часов Верховной рады, заявил журналистам в кулуарах парламента сегодня, 6 февраля, глава партии «Слуга народа»Александр Корниенко.

По его подсчетам, 78 рабочих часов парламента Украины — то пять пленарных недель, то есть два месяца.

«Если мы будем продлевать работу на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим», — добавил политик.

По его словам, три пленарных недели на принятие закона о продаже земли — «это вполне приемлемо».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 6 февраля, Верховная рада начала рассматривать закон о продаже земли во втором чтении. Перед принятием закона депутаты должны определиться по каждой из примерно 4 тыс. правок к документу. СМИ сегодня сообщили, что президент Владимир Зеленский попросил депутатов принять земельную реформу во втором чтении за два дня, хотя это возможно только если депутаты отзовут значительную часть правок.