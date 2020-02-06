Иерусалим, , 19:11 — REGNUM Дополнительные боевые подразделения направляет Израиль на Западный берег реки Иордан, сообщает 6 февраля израильское командование.

Такое решение принято «с учётом оценки текущей ситуации».

Отметим, Западный берег Иордана является частью Палестины, но Израиль этого не признаёт и считает его своей территорией.

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Напомним, на фоне попытки Израиля «признать» Палестину путём американского вмешательства арабо-израильский конфликт усилился: ежедневно происходят инциденты на границе двух стран.

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