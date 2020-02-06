Москва, , 18:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей ряд генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

От должностей освобождены начальник управления МВД по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксёнов, начальник управления МВД по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников.

Пост покидает также начальник главного управления МЧС России по Чеченской Республике генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьяев.

Кроме этого, от должности освобождён заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области полковник юстиции Александр Сарафанов.

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