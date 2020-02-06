Москва, , 18:56 — REGNUM Временные власти Боливии не должны оказывать давление с целью получить желаемые для них результаты выборов, которые в этой стране состоятся 3 мая, сообщили 6 февраля в пресс-службе МИД РФ.

«При этом переходное правительство не должно быть сильным административным ресурсом, который откровенно действует в пользу одной из этих сил. Политические интересы не должны становиться выше юридических норм», — сообщили в МИД РФ.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что временные власти Боливии так и не смогли предоставить доказательств того, что итоги голосования в октябре минувшего года, скандал вокруг которых спровоцировал госпереворот, были сфальсифицированы.

Напомним, 3 мая 2020 г. в Боливии пройдут президентские и парламентские выборы. Сейчас у власти находится переходное правительство, которое было сформировано на фоне скандала с итогами президентских выборов.

Всеобщие выборы в Боливии состоялись 20 октября 2019 г. После того как на них победил действующий президент Эво Моралес, оппозиция устроила массовые протесты, уверяя, что его победы не было, поскольку выборы якобы прошли с нарушениями.

Моралес под давлением оппозиции ушёл в отставку и эмигрировал, получив политическое убежище в Аргентине.

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