Вашингтон, , 18:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, его семья и вся страна пережили «ужасное испытание» во время попытки импичмента, инициированной Демократической партии США. Об этом он заявил на ежегодном Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.

По его словам, такое испытание было инициировано «нечестными и нечистыми на руку людьми».

Трамп почеркнул, что эти люди сделали всё, «чтобы уничтожить нас, нанося при этом серьезный вред нашей стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Конгресс Сената США оправдал Дональда Трампа по всем статьям обвинения в рамках рассмотрения возможности импичмента американскому президенту.