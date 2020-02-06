Тбилиси, , 18:25 — REGNUM Вероятность заболевания коронавирусом в Грузии на данном этапе подозревают у 2 пациентов, прибывших в страну из Китая. Как сообщила телекомпания «Рустави 2», в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии 6 февраля был помещен турист, гражданин Китая, который приехал в Грузию из Пекина.

Он отдыхал здесь вначале в Гудаури, затем — в Бакуриани, а 4 февраля у него начались признаки ОРВИ — температура выше 38 градусов, кашель, головная боль и другие проявления, характерные также для коронавируса. Он обратился в посольство Китая и с его помощью первые два дня проводил консультации с китайскими врачами. Но так как его состояние ухудшалось, он был доставлен в Тбилиси и помещен в центр инфекционных патологий.

Как заявил телекомпании директор центра Тенгиз Церцвадзе, не исключено, что у этого пациента выявится заражение коронавирусом.

«Учитывая, что у пациента острая респираторная инфекция и то, что он прибыл из Пекина, естественно, есть вероятность, что он может быть инфицирован новым коронавирусом», — в неопределенной форме сказал Церцвадзе.

Пациент остается в центре под наблюдением врачей и ожидает результатов исследований. Кроме него, под наблюдением и подозрением на коронавирус в центре находится и гражданка Грузии, которая вернулась в страну из Шанхая. У нее также отмечаются симптомы ОРВИ. Результаты тестов на коронавирус станут известны завтра.

До настоящего времени минздрав и его учреждения ни одного случая заболевания в Грузии коронавирусом не подтвердили.