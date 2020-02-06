Вашингтон, , 18:22 — REGNUM 6 февраля в ходе своего визита в США бывший премьер-министр США Рамуш Харадинай провел встречу с Специальным представителем США на Западных Балканах Мэттью Палмером.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи косовский политик заявил, что Косово приняло такую суверенную меру как введение пошлины 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины для защиты от агрессивной политики соседних государств, и эта мера может быть отменена только после признания Сербией государственности Косово.

В свою очередь, представитель США вновь подчеркнул, что Косово и Сербия должны урегулировать отношения путем заключения всеобъемлющего мирного соглашения и взаимного признания, а также уверил Харадиная в том, что США продолжит оказывать поддержку государственности Косово.

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