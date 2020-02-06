Эрфурт, Германия, , 18:07 — REGNUM Итоги выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия (Германия) нужно отменить, заявила 6 февраля германский канцлер Ангела Меркель, передаёт NTV.

Она подчеркнула, что случившееся на выборах «непростительно».

Напомним, в парламенте Тюрингии прошли выборы главы правительства. Выбранный премьер-министр должен создать правительство Тюрингии.

Победил на выборах Томас Кеммерих от либеральной Свободной демократической партии.

Возмущение Меркель вызвано тем, что Кеммерих победил после того, как за него проголосовали и Христианско-демократический союз, и правая партия «Альтернатива для Германии». АдГ поддержала Кеммериха в последний момент.

Согласие двух противоположно ориентированных партий (ХДС и АдГ) является небывалым и вызвало возмущение Меркель.

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