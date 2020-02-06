Баку, , 18:01 — REGNUM Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс встретились в Баку, сообщает 6 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Герасимов и Уолтерс обсудили практические меры по предотвращению инцидентов, обусловленных военной деятельностью сторон.

Кроме того, военачальники коснулись вопросов стратегической стабильности и обстановки в кризисных регионах мира.

Встреча военного руководства России и НАТО будет проходить до 7 февраля. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, он благодарен обеим сторонам за выбор Баку в качестве площадки для таких встреч, становящихся традиционными.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча в формате Россия-НАТО прошла 26 ноября 2019 года. Её темами также были механизмы предотвращения инцидентов на линии соприкосновения сторон и процессы в кризисных мировых регионах.

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