Иваново, 6 февраля 2020, 17:56 — REGNUM Генерал-майор юстиции Александр Булаев назначен на должность руководителя Следственного управления Следственного комитета по Ивановской области на новый срок. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале официального опубликования правовой информации 6 февраля.
Александр Булаев занимает должность руководителя СУ СКР Ивановской области с 2015 года
Александр Булаев родился 8 августа 1977 года в городе Спасск Рязанской области, окончил Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина. В 1999 году поступил на службу в органы прокуратуры. Занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области.