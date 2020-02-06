Пекин, 6 февраля 2020, 17:54 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом аль-Саудом, 6 февраля сообщает агентство «Синьхуа».
Сообщается, что китайский лидер и саудовский король обсудили «усилия по борьбе с новой эпидемией коронавируса».
На данный момент в Китае и мире подтверждено 28 364 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. 565 человек погибли, из них 563 — в Китае.
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