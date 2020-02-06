Чебоксары, , 17:53 — REGNUM В Чувашии снят с должностей ещё ряд высокопоставленных чиновников в администрации главы и правительстве республики. Соответствующие документы подписал сегодня, 6 февраля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно указу, от должности освобождён Александр Николаев, который работал министром транспорта и дорожного хозяйства в статусе вице-премьера.

Также сняты с должностей заместитель руководителя администрации главы республики Валерий Филимонов, который до перехода в органы власти был спикером Госсовета Чувашии, и помощник главы республики Татьяна Михайлова.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 февраля появился указ об освобождении от должности исполняющего обязанности главы минэкономразвития Павла Иванова. Также подписан указ об изменении структуры органов исполнительной власти республики: два министерства преобразованы в комитеты, расширяются функции минэкономразвития, создано новое министерство — минпромэнерго.

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Напомним, 31 января 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев отправил правительство в отставку в соответствии с требованиями Конституции республики.