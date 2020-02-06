Загреб, , 18:06 — REGNUM Папа Римский Франциск посоветовал Хорватии и хорватам набраться терпения в вопросе канонизации хорватского кардинала Алоизия Степинаца, поддерживавшего фашистский усташский режим во время Второй Мировой войне.

Об этом папа Римский заявил на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, сообщает хорватское агентство HINA.

Пленкович обсудил с папой председательство его страны в совете ЕС, но и напомнил пантифику о том, что власти Хорватии уже не раз поднимали вопрос канонизации скадального кардинала.

После встречи Андрей Пленкович сказал журналистам, что по этому вопросу папа Римский советует только терпеливо ждать.

СМИ сообщают, что прошло уже три года с момента начала работы совместной комиссии Хорватской епископальной конференции и делегации Сербской православной церкви. За это время стороны пришли только к тому, что не могут найти консенсус по вопросу исторической роли кардинала.

Напомним, что кардинал приветствовал власть фашистского Независимого хорватского государства и благословил его главу Анте Павелича. Принял должность викария усташской армии. Был известен непримиримым отношением к сербам, а также поддерживал насильственное обращение сербов в католицизм.

Был известен как непримиримый критик действий Йосипа Броз Тито. После войны Степинаца судили как пособника фашистов, однако в некоторых кругах считали его «мучеником коммунистического режима».

В 1998 году кардинал был беатифицирован папой Иоанном Павлом II. Это вызвало протест со стороны многих сербских организаций.