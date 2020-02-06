Москва, , 17:46 — REGNUM Взаимная отмена визового режима при поездках на срок до 90 дней начнёт действовать между Россией и Катаром с 23 февраля, сообщает МИД РФ на своём официальном сайте.

Граждане Катара и РФ, не планирующие трудовую деятельность, обучение или проживание на территории другого государства, будут освобождены от процедуры оформления виз.

Срок безвизового пребывания будет составлять 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное соглашение об отмене виз для граждан было подписано Россией и Катаром 27 декабря 2019 года.

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