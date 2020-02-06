Москва, , 17:41 — REGNUM Президент Владимир Путин согласился с необходимостью сократить программы аспирантуры. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию передает корреспондент ИА REGNUM.

Тему поднял ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко. Он считает, что это одна из основных проблем в российской науке.

«Надо [аспирантуру] сократить минимум в три раза. Если мы готовим для научно-педагогических кадров, то они должны быть именно уровня мирового. Чтоб делали прогрессы. Надо инвестировать в стажировки, двойные защиты: здесь он защищает кандидатскую, и в этот же период со знанием языка <…> чтобы он одновременно был там доктором философии. Это надо административно решить», — полагает Литвиненко.

Владимир Путин заявил, что он полностью согласен со своим бывшим научным руководителем.

«Да мы все согласны. 12% только диссертантов защищают диссертации в период обучения в аспирантуре. Это уже явно говорит о какой-то системной проблеме внутри этого направления. Поэтому точно совершенно здесь нужно поработать», — сказал президент.