Москва, , 17:37 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не понимает, что он говорит, считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он заявил 6 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что на Украине создадут министерство, которое будет заниматься вопросами «оккупированных территорий».

«Я не думаю, что Гончарук понимает то, о чём он говорит. У него даже высшего образования нет. Он премьер-министр без высшего образования. Глава государства и его команда не принимают решения, которое предусмотрено минскими соглашениями (ничего не сделано после Парижа для того, чтобы показать, что есть политическая воля сделать хоть что-то). Зеленский боится, что в его команде есть люди, настроенные на то, чтобы никакой реинтеграции не было», — сказал Погребинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины заявил, что на Украине создадут министерство, которое даст возможность властям Украины «намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами».