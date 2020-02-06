Москва, 6 февраля 2020, 17:37 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не понимает, что он говорит, считает политолог Михаил Погребинский. Об этом он заявил 6 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что на Украине создадут министерство, которое будет заниматься вопросами «оккупированных территорий».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины заявил, что на Украине создадут министерство, которое даст возможность властям Украины «намного более эффективно работать над вопросами реинтеграции Донбасса и вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях, а также с временно перемещенными лицами».