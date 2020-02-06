Рига, 6 февраля 2020, 17:37 — REGNUM Обыски в медиагруппе Baltijas Mediju alianse, которая ретранслирует 25 каналов в Прибалтике и производит новостные программы в Латвии и Эстонии на русском языке, могут быть связаны с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на свои источники.
Источники утверждают, что якобы имело место нарушение режима санкций ЕС, введённых в отношении российского предпринимателя Ковальчука, который может являться одним из «выгодополучателей» деятельности Baltijas Mediju alianse. Расследование проводится службами безопасности Латвии и Эстонии.
Напомним, ранее Служба безопасности Латвии присвоила совладельцу и председателю правления медиакомпании Олегу Солодову статус подозреваемого. Само дело возбуждено по III части статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.
Напомним, 19 декабря 2019 года спецслужбами Латвии был начат уголовный процесс в связи с подозрением в обходе объявленных ЕС санкций, совершённом группой лиц по предварительному сговору.