Рига, , 17:37 — REGNUM Обыски в медиагруппе Baltijas Mediju alianse, которая ретранслирует 25 каналов в Прибалтике и производит новостные программы в Латвии и Эстонии на русском языке, могут быть связаны с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на свои источники.

Источники утверждают, что якобы имело место нарушение режима санкций ЕС, введённых в отношении российского предпринимателя Ковальчука, который может являться одним из «выгодополучателей» деятельности Baltijas Mediju alianse. Расследование проводится службами безопасности Латвии и Эстонии.

Напомним, ранее Служба безопасности Латвии присвоила совладельцу и председателю правления медиакомпании Олегу Солодову статус подозреваемого. Само дело возбуждено по III части статьи 84 Уголовного кодекса Латвии.

Напомним, 19 декабря 2019 года спецслужбами Латвии был начат уголовный процесс в связи с подозрением в обходе объявленных ЕС санкций, совершённом группой лиц по предварительному сговору.