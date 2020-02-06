Москва, , 17:36 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по модернизации системы высшего образования в субъектах федерации, а также призвал ликвидировать вузы-«пустышки». Речь об этом зашла сегодня, 6 февраля, на заседании президиума Государственного совета и Совета по науке и образованию.

Путин напомнил, что в своем послании Федеральному собранию он уделил много внимания теме демографического развития во всех ее измерениях. И одну из немаловажных ролей тут играет образование.

Глава государства предлагает в начале следующего учебного года обсудить развитие общего образования на Госсовете, а сейчас выработать новые дополнительные решения по укреплению высшей школы в регионах.

Российский лидер обратил внимание на сверхконцентрацию высших учебных заведений в Санкт-Петербурге и Москве. В двух городах федерального значения находятся свыше 200 институтов, университетов, академий — больше четверти всех вузов страны. Если в прошлые века это могло быть оправданным, то на сегодняшний день это приобрело явно гипертрофированные формы.

Однако тут нельзя «по команде» решать проблемы, забыв о жизни людей, подчеркнул президент.

«Разговоры о том, чтобы «расселить» студенческую Москву и Петербург, конечно, неприемлемы», — сказал он.

Также Путин обратил внимание, что на многих встречах с общественностью его постоянно просят вернуть советскую систему распределения. Однако те времена давно прошли и сейчас эта система нежизнеспособна.

«Но «обязаловкой» мы ничего не решим, жизнь кардинально поменялась», — отметил президент.

Чтобы регионы не теряли молодых людей, уезжающих получать высшее образование в столицы, и, подчас там и оседающих, нужно обеспечить условия для самореализации и возможности для достижения успеха в субъектах Федерации, сказал Путин.

С 2021 года планируется увеличивать количество бюджетных мест в вузах, прежде всего такие места будут увеличиваться в регионах. На это выделят 70 мдрд рублей в течение четырех лет.

В этой связи нужно значительно повысить эффективность использования ресурсов, сказал президент, в частности «последовательно убирать вузы-«пустышки».

«Таких еще достаточно… Важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов, и, где это обосновано, ставить вопрос об их юридическом объединении», — сказал глава государства.