Рига, , 17:21 — REGNUM Третье подряд внеочередное заседание Рижской думы, объявленное мэром города Олегом Буровым, состоялось в четверг, 6 февраля. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, на заседании было зарегистрировано всего 23 депутата из 60. Два аналогичных заседания прошли накануне.

Теперь, согласно законодательству, министр регионального развития Латвии Юрис Пуце может распустить Рижскую думу и назначить новые выборы.

Кризис в Рижской думе начался после того, как предыдущий мэр города Нил Ушаков решил баллотироваться в Европарламент, был избран и «сбежал» в Брюссель. После чего прежняя коалиция, правившая городом в течение 10 лет, развалилась в течение полугода.