6 февраля 2020 | Время чтения 21 мин

В преддверии 75-летия празднования Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Ереване в издательстве «Зангак» вышла книга «Воины-армяне в боях за Белоруссию». Книга рассказывает о подвигах воинов-армян, воевавших на территории Белоруссии в 1941-1945 годах. Она издана под патронатом НАН РА, при участии Объединения ветеранов Армении и содействии посольства Республики Беларусь в Армении.

Григор Григорян, , 17:21 — REGNUM В преддверии 75-летия празднования Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Ереване в издательстве «Зангак» вышла книга «Воины-армяне в боях за Белоруссию». Книга рассказывает о подвигах воинов-армян, воевавших на территории Белоруссии в 1941—1945 годах. Она издана под патронатом НАН РА, при участии Объединения ветеранов Армении и содействии посольства Республики Беларусь в Армении.

Автор исследования Климент Арутюнян — один из ведущих специалистов республики по истории армянских национальных воинских формирований, участия армянского народа во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Климент Арутюнян — автор более трех десятков монографий, 80 научных трудов, почти 100 статей, посвященных участию воинов-армян в величайших сражениях XX века. За свою научно-исследовательскую, а также педагогическую деятельность он награжден почетными знаками, благодарственными грамотами, памятными медалями, среди которых медали «Маршал Баграмян», «Мовсес Хоренаци», «Вазген Саргсян», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945», «65 лет Великой Победы», «366-й гвардейский мотострелковый Мозырский Краснознаменный ордена Суворова полк».

«Значение Дня Победы для новейшей истории поистине огромно, — подчеркнул в своем вступительном слове к книге «Воины-армяне в боях за Белоруссию в Великой Отечественной войне» Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Армения Игорь Назарук. — Ради независимости своей родины единая семья народов СССР объединилась против фашистской Германии. В окопах на передовой, в партизанских лесах, у станков в тылу силой единства они приближали Победу. В нашей стране свято чтут подвиг воина-освободителя. Значимую роль в освобождении Беларуси сыграли сыны армянского народа, в честь которых названы улицы и проспекты белорусских городов, установлены бюсты и памятники. Наша задача — сохранить, приумножить и передать потомкам историческую правду о том, кто подарил свободу многим народам Европы. Глубоко убежден, что дружба между нашими братскими народами, закаленная и проверенная временем, будет и впредь служить основой для последовательного углубления стратегического взаимодействия и многогранного сотрудничества между Беларусью, Арменией и другими партнерами по Договору о коллективной безопасности и евразийской интеграции».

В едином строю

Армянский народ вместе с другими народами СССР внес свой вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. За несколько дней до начала Второй мировой войны, 22 августа 1939 года, Адольф Гитлер дал указание своим военачальникам не считаться с общественным мнением и в предстоящей войне беспощадно уничтожать славянские народы. «Сейчас, в наше время, кто еще помнит об уничтожении миллионов армян в Турции в 1915 году?» — заявил он.

С первых дней войны армяне поднялись на защиту отечества, ибо ясно сознавали угрозу, если театр военных действий переместится в Закавказье. Турция, фактический союзник гитлеровской Германии, к началу войны сконцентрировала на границе с советской Арменией 26 вооруженных дивизий и выжидала удобного момента для вторжения на территорию республики.

В Великой Отечественной войне участвовали около 600 тысяч армян. Более 200 тысяч из них погибли на полях сражений. По данным Министерства обороны СССР на 1 ноября 1947 года, среди 9.284.199 человек награжденных в годы войны 66.802 были армяне. Звание Героя Советского Союза присвоено 106 воинам, четверо получили его еще в Советско-финской войне, 99 воинов — за подвиги в Великой Отечественной войне, 3 героя — за подвиги, совершенные в послевоенные годы. 26 воинов-армян стали полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней. В войне участвовали 69 армян-генералов, адмирал флота И.С. Исаков, маршал авиации С.А. Худяков (А.А. Ханферянц). Воины-армяне сражались на всех фронтах войны во всех родах войск.

В годы Великой Отечественной войны в составе Красной армии действовало 6 армянских национальных дивизий. 89-я Армянская Таманская трижды орденоносная стрелковая дивизия, 409-я Армянская стрелковая дивизия, 390-я Армянская стрелковая дивизия, 408-я Армянская стрелковая дивизия, 51-я гвардейская стрелковая Витебская ордена Ленина Краснознаменная дивизия, 261-я Армянская стрелковая, защищавшая государственную границу с Турцией.

На каком бы участке фронта ни сражались воины-армяне, они везде отличались исключительной храбростью, совершенным владением военным искусством. В борьбе против фашистских захватчиков более 30 тысяч воинов-армян отдали свои жизни за свободу братской Белоруссии.

В первых сражениях

В первые месяцы войны штаб военно-воздушных сил Западного фронта возглавлял полковник Сергей Худяков (Арменак Ханферянц). Несмотря на сложную ситуацию и катастрофическое положение на фронте, полковник Худяков совместно с маршалом Тимошенко смог организовать решительный отпор фашистском захватчикам. Обобщив опыт неудач первых дней войны, командование фронта совместно со штабом ВВС предприняло эффективные меры по улучшению базирования авиации на аэродромах, по улучшению службы воздушного наблюдения, оповещения и связи, повышению боевой готовности зенитных средств и истребителей к отражению воздушного нападения противника. Строгое выполнение этих мероприятий резко снизило потери самолетов ВВС фронта на аэродромах от ударов вражеской армии. В оборонительных боях летчики Западного фронта нанесли ощутимые удары по колоннам наступающего противника на дорогах, разрушили их переправы на реках, уничтожили танки и живую силу врага. 29 октября 1941 года полковнику Худякову было присвоено звание генерал-майора авиации. За проявленные мужество и храбрость при освобождении Западной Белоруссии он был награжден орденом Красной Звезды.

Первым воином-армянином, награжденным в Великой Отечественной войне 8 июля 1941 года, стал старший лейтенант Патрик Газазян, заместитель командира авиаэскадрильи 8-го скоростного бомбардировочного авиаполка, участвовавший в Белоруссии в оборонительных боях. С 22 июня 1941 года Патрик Газазян в районах городов Картуз-Береза, Орша, Бобруйск, Могилев атаковал танковые колонны противника, переправы и скопления живой силы. Когда немцы подбили его бомбардировщик, он сознательно направил свой горящий самолет на мост, по которому продвигалась колонна автомашин и танков противника.

Одной из первых в оборонительных боях на территории Белоруссии приняла на себя тяжелые удары бронетехники противника 113-я стрелковая дивизия Западного фронта под командованием генерал-майора Христофора Алавердяна. За мужество, проявленное еще в Советско-финской войне, он был награжден орденом Красного Знамени. Генерал был тяжело ранен в бою с фашистами и взят в плен. В концентрационном лагере военнопленных в Гаммельбурге вместе с генералами Карбышевым и Никитиным Алавердян создал подпольную организацию, целью которой стал провал планов врага по вербовке советских военнопленных для национальных легионов в составе немецкой армии. Гестапо раскрыло подпольщиков. Алавердян был расстрелян.

В первых боях с захватчиками отличился 94-й Белоглинский казачий полк 6-й кавалерийской дивизии под командованием подполковника Николая Петросьянца. Он погиб в неравном бою.

22 июня 1941 года в районе Янов наводчик 8-го зенитно-артиллерийского дивизиона 8-й танковой дивизии Западного фронта ефрейтор Аветис Агаян метким огнем сбил фашистский «Юнкерс». 29 июня на передовой позиции умелый зенитчик сбил германский самолет-разведчик. 12 июля прямой наводкой зенитки уничтожил фашистский танк и усиленную пехотную роту. Был награжден орденом Красной Звезды.

В оборонительных боях в Белоруссии самое активное участие принимал будущий Главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза Амазасп Бабаджанян. 395-й стрелковый полк под командованием майора Бабаджаняна участвовал в боях на территории Витебской области, а затем Смоленской, отражал наступление противника, нанося ему тяжелые потери в живой силе и технике. Полк Бабаджаняна отличился в Ельнинской наступательной операции, части Смоленского сражения. За образцовые действия в Смоленском сражении, героизм и мужество личного состава впервые в Красной армии гвардейского звания удостоились 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии. Среди первых гвардейцев было более тысячи воинов-армян, в их числе командир 395-го стрелкового полка 127-й стрелковой дивизии майор Бабаджанян.

В кровопролитных оборонительных боях на территории Белоруссии участвовал однокурсник Бабаджаняна по Закавказской пехотной школе полковник Амаяк Меграбян. Во время переправы через Днепр он был ранен, однако оставался в строю и продолжал выполнять свои обязанности. Только после завершения переправы техники и личного состава был доставлен на самолете в Москву. За мужество и храбрость, проявленные в первые дни войны на территории Белоруссии, полковник Меграбян был награжден орденом Красного Знамени.

В оборонительных боях на территории Белоруссии на начальном периоде войны отличился заместитель начальника войск тыла 20-й армии подполковник Нерсес Балоян. Под командованием полковника Балояна войска охраны тыла 20-й армии героически действовали в июле 1941 года в районе Витебска-Заборье. В начале августа Балоян стал заместителем коменданта Соловьевской переправы. За проявленные мужество и отвагу в оборонительных боях на территории Белоруссии и переправы через Днепр подполковник Нерсес Балоян был награжден орденом Красной Звезды.

За проявленное упорство и личную храбрость в оборонительных боях в районе Слуцка орденом Красного Знамени был награжден начальник штаба 55-й стрелковой дивизии 28-го стрелкового корпуса Западного фронта Геворк Тер-Гаспарян.

Стрелок-радист 128-го скоростного бомбардировочного авиаполка сержант Михаил Степанян, который в небе Белоруссии с 1 по 13 июля 1941 года совершил 9 боевых вылетов и лично сбил 2 самолета противника «Мессершмитт», удостоился ордена Красного Знамени.

Орденом Красной Звезды был награжден наводчик 462-го корпусного артиллерийского полка 47-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта ефрейтор Шаген Григорян. В наградном листе Шагена Григоряна говорилось: «Огневой взвод получил задачу занять противотанковую оборону и вести огонь до последнего снаряда. Первое орудие, где наводчиком был тов. Григорян, точно и метко вело огонь по фашистским танкам, было уничтожено прямой наводкой 3 танка противника. В этом бою тов. Григорян проявил мужество и храбрость». Наряду с боевым орденом ефрейтор был отмечен знаком «За отличную артиллерийскую подготовку».

При выходе из окружения был тяжело ранен лейтенант Хачик Амбарян. Его бойцы не оставили командира и на плечах вынесли из окружения. В дальнейшем Хачик Амбарян участвовал в Городокской наступательной операции войск правого крыла 1-го Прибалтийского фронта, в Кенигсбергской операции, освобождал Кенигсберг. 24 июля 1945 года подполковник Амбарян в составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта в Москве принимал участие в Параде Победы.

Золотыми буквами в летопись героической обороны Брестской крепости вписано имя Самвела Матевосяна. Вместе с ним в крепости сражался помощник командира 1-го взвода 5-й роты 84-го стрелкового полка сержант Сос Нуриджанян. Они были схвачены фашистами. Осенью 1941 года Сос Нуриджанян вместе с Самвелом Матевосяном, Арцвиком Агагуляном, Ильей Кузнецовым, Евгением Хлебниковым и Левинским совершил побег из лагеря военнопленных в районе Бреста. 27 декабря 1941 года перейдя по льду Азовского моря, Сос Нуриджанян вышел к своим в районе города Ейска. Участвовал в обороне Севастополя. Контуженным был схвачен врагом. В 1943 году бежал. Сражался в рядах 1-го Советского партизанского полка во Франции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и тремя французскими боевыми наградами.

Освобождение

Освобождение Белоруссии началось в сентябре 1943 года, когда после исторической победы Красной армии в битве на Курской дуге войска Калининского, Западного, Брянского и Центрального фронтов с разных направлений вышли к границам республики. В рядах этих фронтов вместе с русскими, белорусами, украинцами и другими представителями народов СССР героически сражались воины-армяне. Многие из них за проявленные мужество и храбрость были удостоены боевых наград. Лучшим из лучших было присвоено звание Героя Советского Союза.

Одним из первых в боях за Белоруссию звание Героя Советского Союза получил командир 74-й стрелковой дивизии 15-го стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронта генерал-майор Андраник Казарян. Его дивизия в юго-восточном районе Белоруссии у села Комарин Брагинского района Гомельской области на подручных средствах, при сильным противодействии противника форсировала реку Днепр, захватила на ее правом берегу плацдарм и вела упорные бои за расширение занятой территории. Дивизия Казаряна освобождала от немецких оккупантов Витебск, Борисов, Минск.

Героем Советского Союза в боях за Белоруссию стал командир отделения взвода химической защиты 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Белорусского фронта сержант Иван Шаумян. В его наградном листе говорится: «15 октября 1943 года при форсировании реки Днепр в Лоевском районе Гомельской области, входя в состав десантной группы, в числе первых переправился на западный берег реки под сильным артминометным огнем противника, действуя дым-гаранатами и смело передвигая шашки в сторону противника, полностью обеспечил продвижение боевых порядков пехоты. Будучи раненым, не оставил поле боя и принял участие в отражении еще 2-х контратак. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за проявленное мужество и отвагу при форсировании реки Днепр в Брагинском районе Гомельской области звание Героя Советского Союза было присвоено командиру орудия батареи 45-мм пушек 215-го гвардейского стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии 61-й армии Белорусского фронта гвардии старшине Ерванду Гараньяну и командиру пулеметного расчета 4-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 61-й армии Белорусского фронта гвардии старшему сержанту Ерему Даниельянцу. Когда вышел указ о присвоении Ерему Даниельянцу звания Героя Советского Союза, его уже не было в живых. Ерем Даниельянц погиб в одном из упорных боев за Полесье.

Гвардии старшина Гараньян на подручных средствах под огнем противника в числе первых преодолел Днепр у деревни Галки Брагинского района Гомельской области. После форсирования реки он со своим орудийным расчетом закрепился на правом берегу Днепра и открыл огонь по живой силе и технике противника. Несмотря на сильное противодействие врага, отважный артиллерист продолжал вести огонь, пока не подошли основные силы батальона.

Важнейшая роль в освобождении Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов принадлежит войскам 1-го Прибалтийского фронта генерала армии Ивана Баграмяна. В начале декабря 1943 года Баграмян участвовал в планировании и успешном проведении Городокской наступательной операции, целью которой был разгром группировки противника и ликвидация угрозы окружения советских войск западнее и юго-западнее Невеля. В ходе операции, проведенной в сложнейших условиях, было разгромлено 6 пехотных и танковых дивизий, освобождено более 1200 населенных пунктов, уничтожено более 65 тысяч солдат и офицеров противника, взято в плен 3300 гитлеровцев, захвачено большое количество боевой техники. В честь войск, освободивших город Городок, 24 декабря 1943 года Москва салютовала двадцатью артиллерийскими залпами из 124 орудий.

В составе 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта за проявленное мужество и храбрость высокими боевыми наградами были награждены начальник артиллерии 302-го стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии старший лейтенант Вардан Кочарян, командир минометной роты 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии капитан Сергей Бабаянц, начальник штаба 437-го стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии майор (в дальнейшем генерал-полковник) Хачик Амбарян, сапер 5-го отдельного гвардейского штурмового инженерно-саперного батальона 1-й отдельной гвардейской штурмовой инженерно-саперной бригады гвардии рядовой Артавазд Мхитарян, командир 210-го армейского инженерного батальона майор Рубен Даниельянц, фельдшер 54-го гвардейского кавалерийского полка гвардии младший лейтенант медицинской службы Аршалуйс Оганджанянц и многие другие.

Операция «Багратион»

Основные бои за освобождение Белоруссии развернулись летом 1944 года. Белорусская операция, или операция «Багратион», началась 23 июня 1944 года. В боях за полное освобождение Белоруссии Героями Советского Союза стали 8 воинов-армян и уроженец Армении, курд по национальности Саманд Сиабандов.

При проведении операции «Багратион» талант полководца, глубина военных познаний, владение оперативным искусством командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта генерала армии Ивана Баграмяна проявились особенно ярко. Выбор направления главного удара, сделанный Иваном Баграмяном, оказался, как показал ход наступления, правильным. Благодаря тщательным подготовительным работам войска генерала армии Баграмяна при содействии белорусских партизан успешно преодолели мощную водную преграду — Западную Двину и начали наступление. Войска 1-го Прибалтийского фронта разгромили 6 дивизий противника, с боями продвинулись на 180 км, освободили Витебскую и Полоцкую области, более 5000 населенных пунктов.

Родина высоко оценила боевые подвиги 1-го Прибалтийского фронта. За умелое руководство войсками в ходе Белорусской операции и достигнутые успехи, за отвагу и героизм генералу армии Ивану Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Звание Героя Советского Союза было присвоено стрелку-автоматчику 1-го стрелкового батальона 201-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 60-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта гвардии ефрейтору Михаилу Арутюняну, командиру пулеметного расчета 158-го гвардейского стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии той же армии гвардии ефрейтору Арамаису Саркисову-Саркисяну. Оба воина отличились в боях за форсирование реки Западная Двина. Звание Героя Советского Союза было присвоено лейтенанту Газаросу Авакяну, сержанту Вачагану Ванцяну (обоим посмертно), старшине Амаяку Снопляну и подполковнику Саманду Сиабандову.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за проявленные мужество и отвагу в боях за освобождение Белоруссии звание Героя Советского Союза было присвоено телефонисту роты связи 837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта ефрейтору Сурену Саргсяну, которому на тот момент едва исполнилось 20 лет. Он с проводом в зубах переправился через Днепр в полосе города Могилев и обеспечил бесперебойную связь с подразделениями, форсировавшими реку. Линия связи постоянно рвалась под разрывами снарядов противника. Сурен Саргсян, рискуя жизнью, своевременно и быстро устранял порывы и тем самым обеспечил бесперебойную связь для руководства и управления боем.

В битве за освобождение Витебска 26 июня 1944 года отличилась 332-я штурмовая авиационная дивизия, которая приказом Верховного Главнокомандующего получила почетное звание Витебская. Во время проведения операции «Багратион» в дивизии служили 500 воинов-армян. В рядах 593-го штурмового авиаполка дивизии в боях участвовал командир звена лейтенант Мартирос Нагульян.18 августа 1945 года ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В успех действий Витебской дивизии достойную лепту внес 119-й отдельный танковый полк, который был укомплектован боевыми машинами танковой колонны «Давид Сасунский», построенной на пожертвования армянской диаспоры.

Орденом Красного Знамени был награжден начальник санитарного управления 1-го Прибалтийского фронта генерал-майор медицинской службы Аветик Бурназян. Благодаря его усилиям к началу Белорусской операции фронт располагал 112 полевыми госпиталями и 130 эвакогоспиталями. В ходе операции «Багратион» раненые и больные бойцы, офицеры и генералы получили своевременную квалифицированную медицинскую помощь, десятки тысяч жизней были спасены.

В рядах армий 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, участвовавших в операции «Багратион», сражались тысячи воинов-армян: связисты, медики, артиллеристы, пехотинцы, кавалеристы, танкисты, летчики, разведчики, политработники, саперы, инженеры, механики, шоферы.

В партизанских лесах

С первых дней оккупации Белоруссии в тылу немецких войск развернулась народная война, мощное партизанское и подпольное движение. Действовало 1108 партизанских отрядов, в них воевали 374 тысячи человек. В республике работало 10 подпольных обкомов партии и комсомола, 185 и 210 райкомов партии и комсомола. В партизанском движении и подполье Белоруссии участвовали более 1000 армян, 100 из них погибли, более 200 человек были награждены орденами и медалями.

Начальником штаба партизанского отряда №208, действовавшего в районе Минска и Могилева, был полковник Ваагн Айрапетов. До конца 1942 года отряд уничтожил более 12 тысяч фашистов, 228 автомашин, 48 военных эшелонов, 55 мостов. Более 100 партизан из его отряда отмечены орденами и медалями. Ваагн Айрапетов награжден орденом Ленина.

В подполье Минска успешно действовал инженер-химик, младший лейтенант Анушаван Петросян, активный участник разведывательно-диверсионной группы. В рядах прославленного отряда сражались Артем Саркисян, Аркадий Оганесян, Грачик Восканян, Саркис Дошоян, Юрий Шахатуни, Павел Берсегян, Карапет Тиратурян, Ваче Саркисян, Вазген Погосян, Торгом Саркисян и многие другие.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны хранятся фото командиров партизанских бригад — 1-й Гомельской Вагана Агаджаняна и Смбата Арзуманяна, командира партизанской бригады имени И.В. Сталина. Партизанская бригада имени И.В. Сталина действовала в Брестской области и нанесла немецким оккупантам ощутимый ущерб: пустила под откос 434 вражеских эшелона, уничтожила 372 паровоза, 459 цистерн с горючим, разгромила 13 гарнизонов, взорвала 2200 метров железнодорожного полотна, сотни железнодорожных и автомобильных мостов, уничтожила более 18 тысяч немецких солдат и офицеров. В 1944 году Смбат Арзуманян был награжден орденом Красного Знамени.

В районе Пуховичи Минской области действовал отряд «Победа», входивший в состав партизанской бригады «Пламя». Командиром «Победы» был Лазарь Бадалян. За личное мужество и отвагу он был награжден орденом Красного Знамени.

Благодаря незаурядным организационным способностям и упорной работе командира партизанской бригады имени В.И. Чапаева Хачика Матевосяна в короткие сроки она стала мощным боевым подразделением и нанесла противнику значительный ущерб как в живой силе, так и в технике. За неделю до начала операции «Багратион» бригада Хачика Матевосяна получила радиограмму из Москвы: «Всем партизанским соединениям, бригадам, отрядам и группам объявить рельсовую войну фашистам». В результате успешного ведения партизанами «рельсовой войны» вражеские перевозки в Белоруссии сократились на 40%. В результате «Рельсовой войны» полностью или частично были выведены из строя основные магистрали в тыловом районе немецкой армии «Центр». За проделанную работу по сплочению и организации партизанских отрядов, боевые заслуги в глубоком тылу противника Матевосян был награжден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени.

В составе отряда имени А.В. Суворова бригады имени М.И. Калинина Минской области воевал Михаил Измайлов (Измайлян). Связным бригады «Дяди Коли» Минской области был Саркис Карапетян. Кероп Абельян воевал в партизанском отряде имени М.И. Кутузова бригады имени В.В. Куйбышева Пинской области. В составе отряда имени Н.Т. Шиша бригады имени В.М. Молотова Пинской области в тылу врага сражался Рубен Гаспарьянц. В отдельно действующем отряде №210 имени И.В. Сталина Осиповичской военно-оперативной группы Могилевской области партизанил Ишхан Маркарьян. Самвел Бабаян с марта 1942 года по июль 1944-го находился в партизанской группе, затем в отряде имени героя Гражданской войны А.Я. Пархоменко бригады «Во имя Родины» бывшей Белостокской области. Николай Паланджян воевал в партизанском отряде «За Родину» бригады имени Александра Невского. Семен Керселян в составе партизанского отряда имени Г.К. Жукова бригады имени К.К. Рокоссовского Виленской области участвовал во многих операциях «рельсовой войны». Все они награждены высокими боевыми наградами.

Григорий Григорян