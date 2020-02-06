Москва, , 17:29 — REGNUM В состав «правительства» Косово включены люди, осуждённые судом Сербии за убийства и замешанные в экстремистской деятельности, сообщила 6 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя создание властями Косово, которое является регионом Сербии, но считает себя самостоятельным государством, нового правительства, Захарова заявила следующее.

«Новые власти» в Приштине уже сейчас, только оказавшись у руля, «отвергают возможность какого-либо компромисса с Белградом в рамках процесса урегулирования, который давно заблокирован стараниями косоваров на фоне попустительства со стороны их западных покровителей».

В их программе предусмотрен отказ от отмены антисербских таможенных пошлин. Также Приштина собирается выдвинуть против Белграда иск за «военные преступления» времён конфликта 1998−1999 гг.

Также косовцы собираются создать свою армию, введя обязательную воинскую повинность, хотя это запрещено резолюцией 1244 СБ ООН. Зато в программе ничего не сказано о том, что Приштина обязалась Белграду сформировать Сообщество сербских муниципалитетов.

Захарова «По сути, речь идёт о провале планов Запада, расписавшегося в неспособности эффективно повлиять на подопечных в Приштине, когда требовалось их подтолкнуть к заключению сбалансированных договорённостей с Белградом, а первая реакция из Брюсселя на формирование «правительства» свидетельствует о том, что ЕС намерен продолжать поддерживать националистические устремления косовоалбанцев и заигрывать с радикалами».

Напомним, в Косово 3 февраля 2020 г. создали новое «правительство» во главе с Альбином Курти (ультранационалистическая партия «Самоопределение»).

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