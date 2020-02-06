Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Вечером 5 февраля премьер-министр Албании Эди Рама провел встречу с государственным секретарем США Майком Помпео. Темой встречи стали двусторонние отношения между государствами, а также ситуация в регионе. Особое внимание было уделено новым инициативам по борьбе с организованной преступностью, а также европейским перспективам Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Помпео пообещал Албании поддержку на пути вступления в Евросоюз. Албанское руководство по-прежнему стремится к вступлению в ЕС, однако в настоящее время, несмотря на недавнюю публикацию Еврокомиссией проекта нового плана по расширению, предпочитает воздерживаться от каких-либо конкретных временных прогнозов относительно начала переговоров о вступлении.

В ходе встречи Эди Рама подчеркнул, что не только Албания, но и все Западные Балканы стали более благополучным регионом прежде всего благодаря Соединенным Штатам, которые трансформировали полуостров из средоточия бесконечных конфликтов в зону мира и сотрудничества.

В свою очередь представитель США совместно с Советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайаном выразили албанскому премьеру благодарность за поддержку позиции США по иранскому вопросу.

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