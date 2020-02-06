Киев, , 16:57 — REGNUM В Верховной раде Украины произошла очередная потасовка во время рассмотрения в окончательном чтении законопроекта, который с 1 октября 2020 года отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко зашла в зал заседания Рады и уселась на место спикера в президиуме, тем самым заблокировав работу парламента. Её сопартийцы также попытались занять места в президиуме, чтобы упрочить блокировку работы Рада, но им оказали сопротивления члены партии «Слуга народа». Произошло две небольшие потасовки.

Во время потасовки Тимошенко оторвала провода у главного микрофона на месте спикера Дмитрия Разумкова. При этом она повредила себе большой палец.

Напомним, что мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на Украине действует уже 18 лет. Власти неоднократно подходили к вопросу о необходимости его отмены, однако есть справедливое опасение, что в случае отмены моратория украинская сельскохозяйственная земля попросту будет скуплена иностранными компаниями.

Пришедший к власти на Украине президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» уже провели через несколько чтений законопроект об отмене моратория на продажу земли и, скорее всего, законопроект будет принят и подписан президентом. Оппозиции остаются только недемократические методы борьбы.