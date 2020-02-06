Дамаск, , 16:50 — REGNUM Обстрел отрядов Сирийской арабской армии (САА) около города Саракиб (провинция Идлиб, Сирия) провели военные Турции, передаёт 6 февраля Al Jazeera.

Атаку на сирийцев турецкий контингент провёл на территории населённого пункта Нейраб, находящегося на севере Саракиба.

Напомним, отряды САА взяли Саракиб, в котором гнездятся террористы, в кольцо.

Турецкие военные под предлогом того, что сирийцы якобы создают им угрозу и «стреляют по любому поводу», обещали открывать по САА огонь, если сочтут, что им угрожают.

По поводу этого обострения в Дамаске заявляют, что турки не борются с боевиками, а напротив, помогают им.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Турции: Анкара даст жесткий ответ на нарушения стабильности в Сирии