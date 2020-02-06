Кабул, , 16:40 — REGNUM В южной части Афганистана неизвестный напал на КПП полиции и убил пятерых полицейских, сообщает 6 февраля информагенство «Синьхуа» со ссылкой на руководство местной полиции.

Инцидент произошёл в провинции Кандагар, в районе Панджвайи.

По предварительным данным, неизвестный ранним утром совершил нападение на пост полиции и успел скрыться.

Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственности за это нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане правительственным силам противостоят не только отряды радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и усиливаются позиции группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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