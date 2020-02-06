Москва, , 16:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности России. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно закону, заместитель председателя входит в число постоянных членов Совета безопасности, назначается на должность и освобождается от неё президентом, который является председателем Совета безопасности.

Полномочия заместителя председателя Совета безопасности также определяются главой госудрства.

Закон был принят Государственной думой 23 января и одобрен Советом Федерации 30 января 2020 года.

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Напомним, 15 января Владимир Путин подписал указ об отставке правительства под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева. На следующий день Медведев был назначен на новую должность заместителя председателя Совета безопасности.

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