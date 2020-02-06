Иерусалим, , 16:12 — REGNUM Израиль может составить список граждан Украины, которые занимаются героизацией нацизма. Об этом сообщил 5 февраля израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию «Украина.ру».

"Это пока не делается, но к этому всё идет», — отметил политолог.

Он рассказал, что Израиль может передать список властям Евросоюза и добиться, чтобы против украинских граждан были введены персональные санкции в ЕС.

Эскин отметил, что в Израиле никто всерьёз не воспринимает разговоры о том, что пакт Молотова — Риббентропа привёл к Холокосту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Израиля на Украине Джоел Лион заявил, что бывшие советские республики не могут одновременно обвинять СССР в преступлениях и объявлять себя наследниками его побед.

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