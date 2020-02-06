Сухум, , 16:17 — REGNUM Депутаты Народного собрания Абхазии 6 февраля приняли в окончательном чтении закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Об этом сообщает «Апсадгьыл-инфо».

Голосование проходило в третьем и четвертом чтении. Окончательную редакцию закона поддержали все 24 депутата, принимавших участие в голосовании.

Новый закон прокомментировал журналистам депутат Астамур Логуа, который возглавлял депутатскую группу, занимающуюся доработкой документа. Он отметил, что принятый закон является полезным, но для его практического применения необходимо еще принять закон о госслужбе.

Представитель президента в Народном собрании Дмитрий Шамба также отметил, что для реального воплощения принятого закона в жизнь необходимо внести изменения в Уголовный кодекс республики и в трудовое законодательство.

Стоит отметить, что 4 февраля возле здания парламента в Сухуме 20 активистов поставили палатки и заявили, что не уйдут с площади, пока депутаты не примут антикоррупционный закон. К ним вышли и рассказали, что его рассмотрение уже внесли в повестку и примут 6 февраля, но часть протестующих решила не уходить, пока требование не будет исполнено.

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