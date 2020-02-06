Москва, , 16:01 — REGNUM Уличные беспорядки возможны в крупных городах Франции 8 февраля. В этот день намечены протесты «жёлтых жилетов», говорится в опубликованном 6 февраля сообщении Департамента cитуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

В связи с манифестациями сторонников движения «желтые жилеты» власти предпримут повышенные меры безопасности. Ожидаются ограничения движения транспорта, не исключены уличные беспорядки, пояснили в МИД.

Российским гражданам стоит принять во внимание такую информацию при планировании поездок во Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, сторонники «жёлтых жилетов» стали устраивать манифестации во Франции в середине ноября 2018 года. Участники акций выступали против роста цен и налогов, а позднее стали критиковать власть за неэффективное управление страной. Зачастую шествия перерастали в беспорядки.

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