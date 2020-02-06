Москва, , 15:57 — REGNUM В Госдуме рассчитывают на то, что при доработке нового проекта КоАП штрафы не будут столь высокими, как предлагает Минюст.

Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными. Премьер-министр высказался точно, считает депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

«Уже сегодня премьер высказался предельно точно — против. Думаю, аппетиты станут более умеренными», — отметила Ганзя в Facebook.

Она напомнила, что накануне депутаты фракции предложили Госдуме принять протокольное поручение комитету по госстроительству запросить информацию у правительства о непомерных штрафах за нарушения ПДД. Штрафы в планах правительства должны были вырасти в шесть раз.

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Предлагаемое протокольное поручение не нашло поддержки «Единой России», в частности, в профильном комитете отмечали, что глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») выразил надежду на то, что в представленной «сырой» редакции новый КоАП в Госдуму не поступит.

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