Москва, , 15:49 — REGNUM Российский президент Владимир Путин негативно отозвался на предложения вернуть в вузы систему распределения. «Обязаловкой» ничего не решить, заявил глава государства 6 февраля в ходе заседания президиума Госсовета и Совета по науке.

«Вновь повторю: обязаловкой мы ничего не решим», — подчеркнул Путин.

Он пояснил, что в жизни произошли кардинальные изменения, молодым людям нужны условия для самореализации. Необходимо заниматься этими задачами.

Путин добавил, что с каждым годом, начиная с 2021-го, в региональных вузах будет расти количество бюджетных мест, так как регионам остро нужны молодые специалисты. Однако «вузы-пустышки» нужно продолжать ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер также назвал бесперспективными разговоры о расселении «студенческой Москвы» и «студенческого Питера».

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