Сеул, , 15:49 — REGNUM Самолёт-разведчик ВВС США был замечен над Сеулом и провинцией Канвондо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на сайт SR Airband & Aviation.

По данным журналистов, тактический самолёт радиоэлектронной разведки Beechcraft RC-12X Liberty вылетел с американской авиабазы, расположенной в городе Осан, и совершил полёт над Инчхоном, Чхунчхоном и Сокчхо (провинция Канвондо).

Отметим, что 5 февраля в небе над Корейским полуостровом был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C. Воздушное судно пролетело над полуостровом на высоте 31 тыс. футов (9,4 км). А также самолёт Lockheed EP-3E, пролетевший на высоте 25 тыс. футов (7,62 км).