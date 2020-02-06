Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Кандидатов на должность генерального прокурора Грузии выбрал прокурорский совет генпрокуратуры страны. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, из заявившихся кандидатов были отобраны четверо, которые получили больше всего голосов от членов прокурорского совета. Лидирует в списке прошедших отбор Ираклий Шотадзе, который ранее уже занимал пост генпрокурора. Он получил 10 голосов.

За Софио Шенгелия отдали 9 голосов, за Валериана Вачарадзе — 8, за Дарико Тордия — 7.

Напомним, окончательный выбор из оставшихся кандидатов будет делать парламент Грузии с помощью голосования.

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