Москва, , 15:40 — REGNUM Центральная избирательная комиссия России на очередном заседании передала вакантные мандаты депутатов Госдумы от КПРФ и «Справедливой России», сообщается на сайте ведомства. Новыми парламентариями стали соответственно Борис Иванюженков, избиравшийся по партийным спискам от Московской области, и Игорь Моляков, вошедший в федеральный список кандидатов от трёх регионов Поволжья.

Освободившийся мандат депутата Госдумы от КПРФ передан вице-президенту Паралимпийского комитета России Борису Иванюженкову. Он сменит в парламенте Михаила Авдеева, который в декабре 2019 года заявил о желании заняться бизнесом. В Госдуме он работал заместителем председателя комитета по транспорту.

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Вакантный мандат справоросса Олега Николаева, которого 29 января президент Владимир Путин назначил врио главы Чувашии, передан главе фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорю Молякову. В марте 2019 года Моляков ушёл с зарплатной должности в региональном парламенте, ссылаясь на работу на «федеральном уровне»: он стал советником лидера партии Сергея Миронова.

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Напомним, лидер чувашских справороссов Олег Николаев представлял в Госдуме три региона — Марий Эл, Чувашию и Ульяновскую область, являлся главой комитета Госдумы по делам национальностей.

Таким образом, Чувашия численно сохранила своё представительство в нижней палате российского парламента: республику по-прежнему представляют шесть депутатов.

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