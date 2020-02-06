Бишкек, , 15:37 — REGNUM Депутаты парламента Киргизии продолжают критиковать правительство за недостаточную, по их мнению, активность при решении наиболее острых проблем, возникших за последнее время, передает «24.kg».

По словам депутата Бакыта Торобаева, недовольство у парламентариев вызывает слабая работа правительственных чиновников по ситуации на киргизско-казахской границе, где экспортеры киргизстанской продукции вынуждены ждать по несколько недель, пока казахские таможенники пропустят принадлежащие им грузы.

«Правительство заявило, что на границе наша продукция пропускается. Но депутаты были свидетелями того, что груз нашего предпринимателя стоял там 20 дней. Бизнесмены терпят убытки», — подчеркнул он.

Также народный избранник упомянул недавно введенные американскими властями ограничения на въезд в США для граждан Киргизии.

«Тогда как президенты встречаются и решают проблемы границ, члены правительства сидят в кабинетах и обсуждают это на картах. Не мучает ли правительство наш народ?», — подытожил Торобаев.