Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Оппозиция Грузии готова исправить законопроект о предлагаемой ими выборной реформе в соответствии с замечаниями, выданными в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Об этом заявил 6 февраля журналистам председатель «Новой Грузии» Георгий Вашадзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы, оппозиция, готовы учесть все шесть рекомендаций, что указаны в их замечаниях, и пусть все это в исправленном виде будет внесено в парламент», — сказал Вашадзе.

Он также заявил, что если правящая партия «Грузинская мечта» будет игнорировать законопроект, поддержанный в ОБСЕ, то со стороны США последуют более жесткие заявления, чем были до этого.

Как передавало ИА REGNUM, требование оппозиции от грузинских властей провести в стране выборную реформу, поддержали ряд официальных лиц в США и Европе. Представители «Грузинской мечты» предложенные проекты называют противоречащими конституции Грузии.

Один из вариантов изменения избирательного законодательства оппозиция направила на рассмотрение в БДИПЧ. 6 февраля один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе заявил, что заключение по проекту готово, и в нем не говорится о противоречиях с основным законом страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В БДИПЧ ОБСЕ подтвердили легитимность схемы выборов в Грузии — Кобахидзе